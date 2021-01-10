Nizip'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturduğu uygulama noktalarında durumundan şüphelenilen kişileri durdurdu.
6 şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulan ekipler, ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 ayrı kişiyi de yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Yetkiler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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