Nizip'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı
5 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan Namık Kemal
Mahallesi'nde M.K.'ye ait bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi M.K'nin yanı sıra evde bulunan M.C. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 600 TL para ele geçirildi
Sorgusunun ardından adli makamlara gönderilen şahıslardan M.K tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer iki şahsın ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:11 Kaynak: İHA
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