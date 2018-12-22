Son Dakika Haberleri: Nizip'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

Nizip'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

5 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Nizip'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan Namık Kemal Mahallesi'nde M.K.'ye ait bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi M.K'nin yanı sıra evde bulunan M.C. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 600 TL para ele geçirildi

Sorgusunun ardından adli makamlara gönderilen şahıslardan M.K tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer iki şahsın ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:41:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]