Nizip'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama
35 dakika önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Namık Kemal
Mahallesi'nde M.K.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edilen 600 lira para ele geçirildi. İçeride bulunan M.K., M.C. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine kondu.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: DHA
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