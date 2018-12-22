Son Dakika Haberleri: Nizip'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

Nizip'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

35 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nizip'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Namık Kemal Mahallesi'nde M.K.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edilen 600 lira para ele geçirildi. İçeride bulunan M.K., M.C. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine kondu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: DHA

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