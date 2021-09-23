Nizip'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu madde ve namlusuyla oynanmış kurısıkı tabanca ele geçirildi.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan kişinin yapılan üst aramasında namlusuyla oynanmış kurusıkı tabanca, sentetik uyuşturucu, 3 mermi, uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyasıyla kol saati ele geçirildi.

Şüheli İ.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.