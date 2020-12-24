Nizip'te uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördüğü 4 şahsın üzerinde arama yaptı.
Aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
Ayrıca uygulama kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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