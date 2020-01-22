Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.
Kaymakam Şahin, uyuşturucuyla mücadele noktasında hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
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