Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.

Kaymakam Şahin, uyuşturucuyla mücadele noktasında hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]