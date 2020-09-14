Nizip'te yapımı devam eden yüzme havuzunda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Nizip'te yapımı devam eden yüzme havuzunda sona yaklaşıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçeye kazandırılan yüzme havuzunun kısa bir süre sonra hizmet veremeye hazır hale geleceğini belirtti. Yürüttükleri çalışmalarla gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini kaydeden eden Sarı, "Fırat Mahallemizde inşaatı devam eden yüzme havuzu projemiz kısa sürede tamamlanarak değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi