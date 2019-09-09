Son Dakika Haberleri: Nizip'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı
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Nizip'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı

2 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Nizip'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Zübeyde Fidan Sayın İlkokulu'nda devam etti.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende konuşan Kaymakam Kemal Şahin, ilköğretim döneminde, öğretmenlerin yoğun emeklerle aktardıkları bilgi ve birikim neticesinde önemli kazanımlar elde eden çocukların, milletin hayat standardını yükselterek çağdaş medeniyetler seviyesine getireceklerine inandığını söyledi.

Şahin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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