Nizip'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Şahin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende konuşan Kaymakam Kemal Şahin , ilköğretim döneminde, öğretmenlerin yoğun emeklerle aktardıkları bilgi ve birikim neticesinde önemli kazanımlar elde eden çocukların, milletin hayat standardını yükselterek çağdaş medeniyetler seviyesine getireceklerine inandığını söyledi.

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