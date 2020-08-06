Nizip'te YKS'de başarı gösteren öğrencilere yemek verildi - Son Dakika

Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 5 bine giren 15 öğrenciye yemek verdi.

Bir kafede düzenlenen programda öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle olmaktan, onlarla aynı havayı teneffüs etmekten memnun olduğunu ifade etti.

"Sadece Belediye Başkanı olarak değil, bir ağabey olarak da her zaman yanınızdayım" diyen Başkan Sarı, kapısının gençlere her daim açık olacağını kaydetti.

Nizip Kaymakamı Ali Şahin ise alınan başarıdan dolayı, öğrencileri, öğretmenleri, okul idarecilerini ve velileri kutlayarak, ev sahipliğinden dolayı Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin de öğrencilerin tercih konusunda dikkatli olmalarını istedi, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Programa, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.