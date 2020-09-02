Nizip'te yol ve kaldırım çalışması - Son Dakika

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor.

Eskiyen kaldırımları yenileyip yeni yerleşim bölgelerinde de kaldırım çalışması yapan ekipler, şehrin dört bir yanında yol, kaldırım ve refüj düzenlemelerine devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kaldırımların standartlarını yükseltmek için önemli çalışmalar yaptıklarının söyledi.

Bir yıllık süre zarfında ilçe genelinde 15 bin metrekare kaldırım yenileme çalışması yaptıklarını ve 25 bin metrekareyi de yatırım programına aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "Kaldırımları düzenlerken engelli vatandaşlarımızın da ulaşımlarını daha kolay sağlamaları için kaldırımlarda görme engelli yolları, yaya geçişlerinde kabartmalı çizgiler ve iniş-çıkış rampaları yapıyoruz. Ayrıca yeni yapılan kaldırımlara Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması da yapılacak." dedi.