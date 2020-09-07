Nizip'te zabıta ekipleri çürümüş domatesleri imha etti - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 700 kilogram çürümüş domates zabıta ekiplerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren salça üretim merkezi önünde bir traktörde çürümüş domatesleri fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, traktörde yaklaşık 700 kilogram çürümüş domates buldu.
Salça yapımında kullanılacağı iddia edilen domateslere el koyan ekipler, işletme sahibine cezai işlem uyguladı.
Domatesler, ilçe merkezi dışındaki çöp istasyonunda imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:31 - Kaynak: AA
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