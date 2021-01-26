Nizip'te zabıta ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde, kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, burada yapmış oldukları denetim kapsamında hijyen başta olmak üzere fırınlarda gramaj, marketlerde fiyat listesi, kasaplarda ise etleri kontrol etti.

Denetimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması gerektiğini hatırlatan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ekiplerimiz, koronavirüs salgını ile mücadele noktasında en üst düzeyde tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı her alanda sıkı denetimler yapıyoruz. Tüm halkımızdan ricamız uyarıları dikkate almalarıdır. Nizip Belediyesi olarak halkımızın bu süreçten etkilenmemesi için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz." diye konuştu.