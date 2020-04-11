Nizip'te zabıta ekmek dağıttı, polis kuşlara yem verdi - Son Dakika

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Nizip'te zabıta ekmek dağıttı, polis kuşlara yem verdi
6 saat önce
Polis memurunun kuşları yemlemesi Zabıta memurunun ekmek dağıtmas Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara ekmek, polis ekipleri ise kuşlara yem bıraktı.
Polis memurunun kuşları yemlemesi
Zabıta memurunun ekmek dağıtmas Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara ekmek, polis ekipleri ise kuşlara yem bıraktı
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:15 Kaynak: AA
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