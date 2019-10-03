Nizip'te zeytinyağı işlem ücretleri belirlendi

Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı zeytinyağı işlem ücretleri belirlendi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zeytinyağı sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı zeytin işleme ücretleri görüşüldü.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarını dile getirmek ve paylaşmak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mustafa Aytekin ise zeytinyağı işleme ve depolamanın ürünün kalitesini etkilediğini belirterek, zeytinyağının ambalajlanma işleminin de ürün kalitesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Nizip Ticaret Odası sektör temsilcileri tarafından 2019 yılı zeytin işleme ücretleri belirlendi. Buna göre 2019 yılında 1 ton zeytin çekim ücretinin 400 TL olmasıyla ilgi ortak karar alındı.

Toplantıya, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Savaş Ali Alkan ve Mahmut Polat, 2. Meslek Grubu Komite Başkanı Bülent Karakoç ve çok sayıda sektör temsilci katıldı.