Son Dakika Haberleri: Nizip'teki Dolu ve Sağanak

Nizip'teki Dolu ve Sağanak

41 dakika önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede etkili olan dolu ve sağanağın ardından selden etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarına dönmeleri için ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Nizip'teki Dolu ve Sağanak, System.String[]
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede etkili olan dolu ve sağanağın ardından selden etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarına dönmeleri için ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeni ile geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Öğle saatleri sonrasında yağan şiddetli yağmur ve dolunun ardından sel meydana gelmiş, ilgili ekiplerimiz gerek duyulan yerlere anında müdahale etmişlerdir. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Selden etkilenen hemşehrilerimizin rutin yaşamlarına dönmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Allah böyle olayları bir daha yaşatmasın. Selden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:12 Kaynak: AA
Mehmet Sarı, Nizip, Güncel
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