Nizip'ten kısa kısa

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Akçakale ilçesinde görev yapan askerlere baklava ikram etti.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine giden AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu ve üyeler, beraberlerinde getirdikleri yaklaşık 100 kilogram baklavayı askerlere ikram edip, başarılar diledi.

Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere destek vermek olduğunu ifade edenrek, "Çok sayıda askerimiz bölgede görev yapıyor. Bizlerin elinden onlar için dua etmek ve onların yalnız olmadıklarını göstermek geliyor. Bu nedenle böyle bir çalışma yaparak onlara baklava ikram etmek istedik'." diye konuştu.

Kaymakam Şahin'e ziyaret

Nizip T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürü Hayretin Daşçı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette Cezaevi Müdürü Daşçı, Kaymakam Şahin'e cezaevlerindeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Kemal Şahin ise Cezaevi Müdürü Hayretin Daşçı'ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.