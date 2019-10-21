Son Dakika Haberleri: Nizip'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Nizip'ten kısa kısa

Nizip'ten kısa kısa

2 saat önce

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Akçakale ilçesinde görev yapan askerlere baklava ikram etti.

Nizip'ten kısa kısa, System.String[]

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Akçakale ilçesinde görev yapan askerlere baklava ikram etti.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine giden AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu ve üyeler, beraberlerinde getirdikleri yaklaşık 100 kilogram baklavayı askerlere ikram edip, başarılar diledi.

Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere destek vermek olduğunu ifade edenrek, "Çok sayıda askerimiz bölgede görev yapıyor. Bizlerin elinden onlar için dua etmek ve onların yalnız olmadıklarını göstermek geliyor. Bu nedenle böyle bir çalışma yaparak onlara baklava ikram etmek istedik'." diye konuştu.

Kaymakam Şahin'e ziyaret

Nizip T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürü Hayretin Daşçı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette Cezaevi Müdürü Daşçı, Kaymakam Şahin'e cezaevlerindeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Kemal Şahin ise Cezaevi Müdürü Hayretin Daşçı'ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, AK Parti, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]