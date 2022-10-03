İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi - Son Dakika
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İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi

03.10.2022 09:42
İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Sarı, yeniden başkanlığa seçildi.

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Sarı, yeniden başkanlığa seçildi.

Borsanın konferans salonunda iki listeyle gidilen seçimlerin sonunda 3. kez seçilen İbrahim Sarı, seçimlerin güzel bir ortamda, birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

Seçime katılım sağlayan üyelere teşekkür eden Sarı, şunları kaydetti:

"Bizim asıl hedefimiz ülkemizin ve ilçemizin menfaatleri doğrultusunda borsamızı daha iyi konuma getirmektir. Düşündüğümüz projelerin tamamını meclis üyelerimizle birlikte hayata geçirdik. Yorulmak nedir bilmeden, mesai saati hesaplamadan Nizip Ticaret Borsasını geldiği noktanın daha da ötesine götürebilmek için daha fazla koşmamız yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Üyelerimizin bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Rabbim ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin, bizleri de bu yolda mahcup etmesin."

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Kaynak: AA

İbrahim Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi - Son Dakika

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