Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt'tan sabun uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt'tan sabun uyarısı - Son Dakika

Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt'tan sabun uyarısı

6 saat önce

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nizip Sabununa talep arttığını söyledi.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt'tan sabun uyarısı, System.String[]

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nizip Sabununa talep arttığını söyledi.

Özyurt, tescilli Nizip Sabunu'nun doğal renginin yeşil olduğunu ifade etti.

Piyasa da birçok renkte sabun üretildiğini ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip'te 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretimi yapılmaktadır. Zeytinyağı ve pirina yağına, sodyum hidroksit eklenip yaklaşık 2 gün boyunca kaynatılmasıyla hazırlanan Nizip Sabununa, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla talep artıyor. Nizip Ticaret Odası olarak patentini tescil ettiğimiz sabun, temizlik konusunda hep isminden söz ettiriyor çünkü Nizip Sabunu içerisinde yabancı madde bulundurmayan natürel bir sabundur. Bundan dolayı temizlik ve hijyen konusunda yan etkisi olmayan son derece sağlıklı bir üründür. Son zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Bu konuda tüketicilerimiz sabun alırken ürün etiketlerini kontrol ederek içeriğinde zeytinyağı olmasına dikkat etmelidirler. Tüketicilerimiz doğal zeytinyağlı sabununu tercih edip, bu sabunları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."

Mehmet Özyurt, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:44 Kaynak: AA

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