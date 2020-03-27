Son Dakika › Güncel › Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı - Son Dakika
Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı
6 saat önce
GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı.
GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.
Öğleden sonra aniden başlayan şiddetli sağanak Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel, Nizip'in İkizce, Karkamış'ın ise Yeşerti, Karacurun ve Çiftlik kırsal mahallerini etkiledi. Çiftlik Mahallesi'nde sel nedeniyle bir evin çevre duvarı yıkıldı. İki ilçede sel nedeniyle bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Sağanak bir saatin ardından yerini dolu yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı