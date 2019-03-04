Son Dakika Haberleri: Niziplioğlu, 10 Maden Sahası Aldı

Niziplioğlu, 10 Maden Sahası Aldı

1 saat önce

Ömer Niziplioğlu, 5 altın ve 5 doğaltaş madeni olmak üzere toplamda 10 adet maden sahası satın aldıklarını duyurdu.

Niziplioğlu, 10 Maden Sahası Aldı, System.String[]
Ömer Niziplioğlu, 5 altın ve 5 doğaltaş madeni olmak üzere toplamda 10 adet maden sahası satın aldıklarını duyurdu.

Niziplioğlu Holding, madencilik sektöründe adımlarını hızlandırdı. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Aralık 2018' de kurdukları Nimaş ile Türkiye'de madencilik faaliyetlerinde yeni bir soluk oluşturmayı planladıklarını kaydetti. Niziplioğlu, Antalya, Kayseri ve Konya'da 5 altın ve 5 doğaltaş olmak üzere toplamda 10 adet maden sahası satın aldıklarını açıkladı.

Altın, bakır, gümüş, krom başta olmak üzere bir dizi madenin çıkarılması ve işlenmesine yoğunlaşacaklarını belirten Niziplioğlu, rezerv tespitlerinin uluslararası standartlarda yapılmasının ardından borsaya açılmayı da hedeflediklerini kaydetti.

"Gelir gerekenin altında"

Türkiye'nin toplam yer altı maden kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin trilyonlarca dolar olduğunu belirten Niziplioğlu, "Maden zenginiyiz ama madenlerden gelirimiz maalesef çok düşük. Madenlerde yıllık gelirimizin 40-50 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Yüzlerce sahanın ruhsatı var fakat rezerv tespiti ve işletmesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Konya, Türkiye, Maden, Ekonomi
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