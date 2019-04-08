Niziplioğlu: Altın Potansiyelimiz Çok Yüksek

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu ise Türkiye'de altın ve doğaltaş üretimine vurgu yaparak "Tetis kuşağı üzerinde bulunduğumuz için yüksek bir altın potansiyeline sahibiz" şeklinde konuştu.

"Madencilik, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Finansman" başlıklı toplantı dün İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin 2000 yılına kadar altın üretiminin bulunmadığını belirterek, "Türkiye altında 33,5 ton üretimle 2013'te zirveyi gördü. Bu rakam 2018'de 27,1 ton seviyesine geldi. Hedefimiz, 2023'te 50 ton üretme kapasitesi olan bir ülke haline gelmek" diye konuştu.

UMREK ile maden sahalarında aramadan işletmeye tüm faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve şeffaf olarak raporlanacağını belirten Cansız, böylece yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Cansız, sektörün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yükseltilmesinin amaçlandığını, ülkenin cari açık bağlamındaki kırılganlığının sadece doğal gaz ve petrol üzerinden değil madencilik sektörü üzerinden de değerlendirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

PETROLDE AÇIK 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin 2018'de petrol ve petrol ürünlerinde 20 milyar dolar, doğal gazda ise 14 milyar dolar açık verdiğini söyleyen Cansız, bu rakamın metal, kömür ve değerli madenlerde 29 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

TİCARETE KONU MADENLERİN YÜZDE 70'İ TÜRKİYE'DE

Dünyada 90 çeşit madenin ticarete konu edildiğini ve bu madenlerden 70'inin Türkiye'de çıkarıldığını belirten Cansız, Türkiye'nin çeşitlilik açısından dünyada 10. sırada bulunduğuna dikkati çekti. Cansız, Türkiye'de hali hazırda 14 milyon hektarlık alanda 17 bin ruhsat üzerinden madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

YÜKSEK BİR ALTIN POTANSİYELİNE SAHİBİZ

UMREK'in Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin bir disiplin içerisinde tespitinin yapılması ve uluslararası standartlarda bulunduğunu gösterilmesinde önemine vurgu yapan Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu ise Türkiye'de altın ve doğaltaş üretimine vurgu yaptı. Niziplioğlu, "Altın madeni önemli bir konu. Tetis kuşağı üzerinde bulunduğumuz için yüksek bir altın potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelleri değerlendirmemiz lazım" dedi. Türkiye'nin altın ihtiyacını üretim yoluyla karşılayabileceğini söyleyen Niziplioğlu, "Bu konu biz yatırımcılar için UMREK ile başladı. Daha önce üniversitelerden onaylarıyla aldığımız örnekleri kimse kabul etmiyordu. Biz de yatırım olarak iletemiyorduk. Şimdi yeni bir oluşum var. Hem sermaye piyasaları olarak da altın konusunda halka arzlar gelebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi maden yatırım ortaklığı da olabilir" diye konuştu.

MERMERE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Türkiye'de metalik madenler kadar doğaltaş madenlerini de eğilinmesi gerektiğine vurgu yapan Niziplioğlu, "176 çeşit mermerimiz olmasına rağmen biz bu konuda mermeri gelir olarak da maden olarak da kabul etmiyoruz. Halbuki dünya mermer rezervinin yüzde 50'si Türkiye'de olmasına rağmen halen bunu değer olarak algılamıyoruz. Mermere neden üvey evlat muamelesi yapıyoruz anlamış değilim. Mermeri işleyip son kullanıcıya ulaştıran bir konuma gelirsek elde ettiğimiz gelir 10 milyarlarca dolara ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

BORSA İSTANBUL'A AÇILACAK

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, rezerv tespiti yaptıkları madenleri Borsa İstanbul'a açacaklarını açıklamıştı. Niziplioğlu, Nimaş AŞ adı ile şirket kurduklarını belirtmişti. Yapılan açıklamaya göre, Nimaş AŞ, altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yaparak, ekonomik değerini resmi raporlara ortaya konulacak olan madenler Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.