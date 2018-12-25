Son Dakika Haberleri: Niziplioğlu'na 45'İnci Yaş Sürprizi!

Niziplioğlu'na 45'İnci Yaş Sürprizi!

1 saat önce

Türkiye madencilik sektörüne ses getiren bir girişim ile adından söz ettiren Niziplioğlu Holding'in patronu Ömer Niziplioğlu'na sürpriz bir doğumgünü sürprizi yapıldı.

Niziplioğlu'na 45'İnci Yaş Sürprizi!, System.String[]

Cemiyet hayatının bilinen simalarından eşi Arzu Niziplioğlu'nun organize ettiği, doğumgünü kutlamasına, çiftin çok sayıda dostları katıldı.

Niziplioğlu çiftinin yakın dostları Faruk-Evrim Kırmızıtaş Başaran ve Rabia-Hüseyin Kurşun çifti, kutlamaya katılan isimler arasında yer aldı. Kuruçeşme'de yapılan kutlamada, Nizçiplioğlu, mumları üflerken 'Madencilikte altın yıl olsun' dileğini fısıldadı.

Turizm ve değerli madenler sektöründe faaliyetleri yoğunlaşan Niziplioğlu Holding, bağlı kuruluşu Nimaş ile maden aramaya yönelik önemli bir süreç başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:30 Kaynak: Bültenler

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