Son Dakika Haberleri: Nizipteki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Nizipteki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nizipteki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Hafızpaşa Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları operasyonda poşetler içerisinde 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde bulunan M.N. ve H.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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