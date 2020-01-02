Nkoudou: Çakır görmedi, VAR da mı görmedi?

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, "Sezon başlangıcında zorlandık ama sonrasında buna çabuk reaksiyon gösterip iyi bir seri yakaladık. İkinci yarıya sağlam bir giriş yapmalı ve daha güçlü bir şekilde zirveye ilerlemeliyiz" dedi. Kulübün dergisine konuşan Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Abdullah Avcı ile çalışmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek "Abdullah Avcı, oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör ve buna bağlı olarak oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum" dedi.



Formamın çekildiği net görülüyor



Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri derbi maçta çok konuşulan, formasından çekildiği pozisyondan bahseden 24 yaşındaki oyuncu, bariz penaltılarının verilmediğini savundu. Kevin N'Koudou şunları söyledi:



"Bence o pozisyon ile ilgili iki önemli nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok net görüyor, bu ayrıntıyı maçı televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. İkincisi hakemin bunu atladığını farz edelim, VAR'daki hakemler neden uyarmıyor? Bu ilkinden daha da ilginç. Hakem hata yapabilir, futbolcular da yapabiliyor ve hata oyunun içerisinde olan bir şey ama bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti."



Tottenham'dan pişman değilim



Büyük umutlarla gittiği Tottenham'da bekleneni veremesiyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, İngiltere günlerini de şöyle aktardı:



"İlk sezonumda iyi bir hazırlık dönemi geçiremedim ve bu beni oldukça etkiledi. Bir ay sadece otelde kaldım ve bir türlü adaptasyonumu tam anlamıyla sağlayamadım. İkinci sezonumda antrenör bana yeterince inanmadı. Bunu da anlayabiliyorum çünkü takım iyi gidiyordu, başka futbolcuları kullanıyordu ve onlar da iyi oynuyordu ama şunu söyleyebilirim ki o dönemle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok. İngiltere'nin en iyi kulüplerinden birindeydim. Benim için önemli bir tecrübe oldu, oyun anlamında çok şey öğrendim."



