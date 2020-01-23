NKÜ Başhekimi Doç. Dr. Altıntaş: "Dinlenmediğiniz, uyumadığınız sürece gripten kurtulamazsınız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel NKÜ Başhekimi Doç. Dr. Altıntaş: 'Dinlenmediğiniz, uyumadığınız sürece gripten kurtulamazsınız' - Son Dakika

NKÜ Başhekimi Doç. Dr. Altıntaş: "Dinlenmediğiniz, uyumadığınız sürece gripten kurtulamazsınız"

14 dakika önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, özellikle kış aylarında toplumda etkili olan grip hastalığından kurtulmanın yolunun dinlenmek ve uyumaktan geçtiğini söyledi.

NKÜ Başhekimi Doç. Dr. Altıntaş:

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, özellikle kış aylarında toplumda etkili olan grip hastalığından kurtulmanın yolunun dinlenmek ve uyumaktan geçtiğini söyledi.

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin acil bölümüne gelen hastaların çoğunluğunun grip şikayetinin bulunduğunu söyledi.

Genellikle öksürük, ateş ve eklem ağrıları şikayeti olan hastalara grip teşhisi konulduğunu aktaran Altıntaş, bu rahatsızlığa yakalanan vatandaşların bol bol uyuması ve dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gripten kurtulmanın bir diğer yolunun da bol sıvı tüketmek olduğunun altını çizen Altıntaş, "Gripte en önemli şey dinlenmek. Dinlenmediğiniz, uyumadığınız sürece gripten kolay kolay kurtulamazsınız. Bunun haricinde ateşe bağlı sıvı kaybı olduğu için bolca sıvı tüketilmesi gerekiyor. Bu sıvıyı su olarak veya et suyu, kemik iliği suyu, tavuk suyu içerek alabilirsiniz." diye konuştu.

Hastanın ağrıları olduğunda kafasına göre ilaç içmemesi gerektiğini dile getiren Altıntaş, hastalığına bitkisel yollara başvurarak atlatmaya çalışmanın daha doğru olacağına işaret etti.

Grip vakalarında genellikle hastalara zencefil tüketmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduklarını anlatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde bitkisel olarak zencefili öneriyoruz. Amerikan Kanser Enstitüsünün özellikle kusma durumlarında ve immün (bağışıklık) sistemini bozan hastalıklarda faydalı olduğunu gösterdiği bir bitki. Zencefil balın içerisine katılarak da tüketilebilir. Bunun haricinde kekik ve kara mürver tüketilebilir. Kekik hem midenizi de rahatladır. Çünkü kekiğin rahatlatıcı etkisi vardır."

Namık Kemal Üniversitesi, Altıntaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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