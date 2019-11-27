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NKÜ'de "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi.

NKÜ'de

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi.

Rektörlük binasında düzenlenen konferans, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim Yektar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansta konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, programın sosyal sorumluluk ve bilgiye ulaşma bağlamında güzel bir örnek oluşturduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da 2. Abdülhamid döneminde yaşanan iç ve dış koşullar ile bunların tarihe yansımaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Müftüsü İsmail İpek, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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