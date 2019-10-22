Son Dakika Haberleri: NKÜ'de "beyaz önlük giyme" töreni
Son Dakika Güncel NKÜ'de 'beyaz önlük giyme' töreni

NKÜ'de "beyaz önlük giyme" töreni

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Tıp Fakültesi birinci dönem öğrencileri, Tekirdağ'da düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

NKÜ'de

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Tıp Fakültesi birinci dönem öğrencileri, Tekirdağ'da düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.


Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, beyaz önlük giymeye hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.


Desteklerinden dolayı Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e de teşekkür eden Şengörür şöyle devam etti:

"Fiziki altyapısı ve akademik kadro imkanları tıp eğitimi için yeterli hale gelinceye kadar Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştirilecek öğrenciler öğrenimlerini temel bilimlere ait 1, 2 ve 3'üncü sınıf eğitimlerine, özel öğrenci statüsünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4, 5 ve 6'ncı sınıf eğitimlerine ise Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam edecekler."


Tören, öğrencilerin beyaz önlük giymesiyle sona erdi.

Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akrabası tarafından tecavüze uğrayıp intihar eden Emre'nin isyanını arkadaşı anlattı: "Artık benim için de güneş doğsun"
Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NKÜ'de "beyaz önlük giyme" töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]