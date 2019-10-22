Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Tıp Fakültesi birinci dönem öğrencileri, Tekirdağ'da düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.



Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, beyaz önlük giymeye hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.



Desteklerinden dolayı Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e de teşekkür eden Şengörür şöyle devam etti:

"Fiziki altyapısı ve akademik kadro imkanları tıp eğitimi için yeterli hale gelinceye kadar Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştirilecek öğrenciler öğrenimlerini temel bilimlere ait 1, 2 ve 3'üncü sınıf eğitimlerine, özel öğrenci statüsünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4, 5 ve 6'ncı sınıf eğitimlerine ise Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam edecekler."



Tören, öğrencilerin beyaz önlük giymesiyle sona erdi.