Nkü'de "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" Paneli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.



Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Başkanı Yasemin Soydemir, öğrencileri bilinçlendirerek toplumun sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını aktardı.



Öğrencilerin iletişim olanaklarını da çoğaltmak istediklerini belirten Soydemir, şunları kaydetti:



"Topluluğumuz çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında öğrencileri bilinçlendirmek ve sosyal politika tarafları ile iletişim olanakları yakalamak güncel bilgiler hakim ve bu bilgileri hayatında yorumlayabilen bir birey olarak bir noktada bir araya gelerek fikirlerimizi değerlendirmek için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz."



Panel, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Son Dakika » Eğitim » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Cengiz Kurtoğlu, Evlilik Teklifinden Sonra Sahnesinde Öpüşen Çifte Tepki Gösterdi: Ne Yapıyorsunuz Arkadaşlar

Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi