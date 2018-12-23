Son Dakika Haberleri: Nkü'de "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" Paneli

Nkü'de "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" Paneli

2 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Nkü'de
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Başkanı Yasemin Soydemir, öğrencileri bilinçlendirerek toplumun sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını aktardı.

Öğrencilerin iletişim olanaklarını da çoğaltmak istediklerini belirten Soydemir, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında öğrencileri bilinçlendirmek ve sosyal politika tarafları ile iletişim olanakları yakalamak güncel bilgiler hakim ve bu bilgileri hayatında yorumlayabilen bir birey olarak bir noktada bir araya gelerek fikirlerimizi değerlendirmek için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz."

Panel, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Eğitim
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