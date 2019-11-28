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NKÜ'de "Coğrafi Bilgi Sistemleri" konferansı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konferansı düzenlendi.

NKÜ'de

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konferansı düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından rektörlük binasında düzenlenen konferansta konuşan Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansın öğrenciler için faydalı olduğunu aktaran Özşahin, "Programın öğrencilerimiz için yol gösterici olacağına inanıyorum. Coğrafya bölümünün sanılandan daha fazla alanda çalışma olanağının olduğunu ve aslında ne kadar önemli bir branş oluğunu bugün gerçekleşecek konferansta da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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