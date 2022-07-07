NKÜ'de düzenlenen "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" sona erdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren sempozyumda 6 oturum gerçekleşti, 24 tebliğ sunuldu.

Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, "Tekirdağ'ımızın sahip olduğu dini, ilmi ve kültürel değerleri ortaya çıkarma, koruma ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun ülkemizin dini ve kültür hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskin, sempozyumun kitap şeklinde yayınlayacağını kaydetti.