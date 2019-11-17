NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu (MYO) ile CEVA lojistik firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Çerkezköy MYO Müdürü Doç. Dr. Erdinç Uzun, Lojistik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Selin Bahar Bengi ile firmanın Avrupa bölge yönetimi yer aldı.



Rektör Şahin burada yaptığı konuşmada yapılan işbirliği ile öğrencilerin işbaşında eğitim, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından deneyim kazanacaklarını belirtti.