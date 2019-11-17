Son Dakika Haberleri: NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü
Son Dakika Güncel NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü - Son Dakika

NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu (MYO) ile CEVA lojistik firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu (MYO) ile CEVA lojistik firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Çerkezköy MYO Müdürü Doç. Dr. Erdinç Uzun, Lojistik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Selin Bahar Bengi ile firmanın Avrupa bölge yönetimi yer aldı.


Rektör Şahin burada yaptığı konuşmada yapılan işbirliği ile öğrencilerin işbaşında eğitim, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından deneyim kazanacaklarını belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı
Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı: Bölge halkı beyaza bürünen çöle akın etti Tahran'da göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları attı MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]