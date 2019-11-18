Son Dakika Haberleri: NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile bir ambalaj firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile bir ambalaj firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Muratlı MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şahin protokolün öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı
Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağına dair iddialar yalanlandı Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]