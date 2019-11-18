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NKÜ'de eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
6 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile bir ambalaj firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile bir ambalaj firması arasında "Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Muratlı MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şahin protokolün öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
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