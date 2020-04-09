NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmaları için kurdukları Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sağlık alanında farklı bölümlerden 12 kişilik uzman ekipten oluşan Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu kurduklarını bildirdi. Koronavirüs salgınına karşı üniversite olarak bir şeyler yapmak istediklerini ve komisyondaki hocaların çeşitli projeler hazırladıklarını anlatan Şahin, "Burhan Turgut hocamızın İmmün Plazma tedavisi ile ilgili projesi devam ediyor. Diğer hocalarımızın aşı çalışmaları ve farklı yöntemler üzerinde çalışmaları var. Kısa sürede bu çalışmalardan sonuç almak istiyoruz. Arkadaşlarımızın hazırladığı projeleri bitince, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı'na sunacağız. İnşallah çalışmalardan olumlu sonuç alacağımızı ve üniversite olarak bölgemizde ve ülkemizde ses getireceğimiz inanıyoruz" diye konuştu.