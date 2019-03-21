Nkü'de Nevruz Kutlamaları
46 dakika önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
'nde 21 Mart Nevruz Bayramı
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör
Prof Dr. Mümin Şahin, üniversite spor sahasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun dostluk ve kardeşlik bayramı olduğunu söyledi.
Şahin, bugünden sonra herkesin bahara "hoşgeldin" diyeceğini ifade ederek, "Nevruz bolluk ve bereketi müjdeliyor. Nevruz, Türk milletini birbirine bağlayan ve kenetleyen önemli bir değerdir. Atalarımız yeni bir hayat, yeni bir başlangıç dedikleri bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır." dedi.
Rektör Şahin, etkinlikte demir dövüp, öğrencilerle birlikte ok attı.
Şahin daha sonra öğrencilere pilav ve ayran ikramında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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