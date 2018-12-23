Son Dakika Haberleri: Nkü'de Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

Nkü'de Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

41 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Spor Yap Sağlıklı Yaşa" Projesi kapsamında "sağlıklı beslenme" semineri düzenlendi.

Nkü'de Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Spor Yap Sağlıklı Yaşa" Projesi kapsamında "sağlıklı beslenme" semineri düzenlendi.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, seminerin Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendiği belirtilerek proje kapsamında üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal sportif çalışmalarla kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Aysel Şahin Kaya seminerde "Sağlıklı Beslenme" konulu bir sunum gerçekleştirdi.


Seminere öğrenciler yoğun bir katılım sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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