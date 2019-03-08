Nkü'de "Sonsuzluk ve Bir An" Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da "Sonsuzluk ve Bir An" isimli resim sergisi açıldı.

Tekirdağ'da "Sonsuzluk ve Bir An" isimli resim sergisi açıldı.



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde açılan sergide, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Mahpeyker Yönsel'in eserlerinin bulunduğu 50 resim yer aldı.



Yönsel, açılışta yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sergi açmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.





Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yönsel, "Bilimin olduğu yerde sanat, sanatın olduğu yerde ise bilimde olduğu sürece üniversitenin farkı her zaman görülecektir. Akademisyen ve sanatçı olarak bir toplumun en değerli üyeleri olan sanatçılar yetiştiriyoruz, buda çok zor ve meşakkatli olan bir eğitim sonunda gerçekleşiyor. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Serginin açılışına, rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerle katıldı.



Sergi, 22 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

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