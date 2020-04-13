NKÜ'de tescillenen 4 yerli yem bitkisi çeşidi çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) tarafından tescil edilen 4 yerli yem bitkisi çeşidi çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Tarla Bitkileri Bölümü Çayır-Mera Yem Bitkileri Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Servet Tekeli, Doç. Dr. Ertan Ateş, Prof. Dr. Adnan Orak tarafından yerli ve milli kaynaklar kullanılarak melezleme ıslahı ile geliştirilen 4 yerli yem bitkisi çeşidi, TNKÜ Ziraat Fakültesince tescillendi.

"Töre", "Ateş", "Orakefe", "Sarıefe" yem bitkililerinin üretim ve satış hakları 5 yıllığına çeşitli firmalara devredildi.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Başer, AA muhabirine, fakülte olarak ülke tarımına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Fakültesince geliştirilen ürünlerin bölge üretim alanlarına uyumlu olduğunu anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Çeşitlerin satışına başlandı. Üreticiler bu yem bitkisi çeşitlerinden oldukça memnun. Bu ürünler, Trakya başta olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde çiftçilerimiz tarafından aranan bir çeşit haline geldi. Tarla Bitkileri Bölümü'nde diğer yem bitkileri çeşit geliştirme çalışmaları da sürüyor. Orakefe'nin ortalama yeşil ot verimi dekara 4-5 ton, Töre ve Ateş'in ortalama yeşil ot verimleri dekara 3-6 tondur. Sarıefe'nin de dekar verimi 3-5 ton civarındadır. Ülkemizin hemen hemen tamamında yetiştiricilikleri yapılabilen bu yem bitkisi çeşitlerimizin ot verimleri yanında içerdikleri protein, karbonhidrat ve mineral madde miktarları hayvanlarımızın beslenmesi bakımından oldukça uygundur."