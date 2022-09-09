NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa kemoterapi merkezi kurma çalışmalarına başlandı. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yurt içinin yanı sıra yurt dışından başta Balkan ülkeleri, Bulgaristan , Yunanistan 'da Batı Trakya 'da yaşayan Türkler, Romanya , Makedonya 'dan hasta taleplerinin arttığını söyledi.

Kaynak: DHA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NKÜ'de yurt dışından gelen talepler için 'kemoterapi merkezi' kuruluyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.