Nkü Gündem"İn Konuğu Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat Oldu Yeni - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT, yapımcılığını Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ'nin yaptığı; yönetmen ve sunuculuğunu ise Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in üstlendiği Üniversitemiz YouTube Kanalı NKÜTV'de canlı yayınlanan 'NKÜ GÜNDEM' programının konuğu oldu.

Prof. Dr. Sezen ARAT, programda öğrencilerden gelen eposta ve sosyal medya mesajları ile şekillenen soruları yanıtladı. Pandemi dönemini nasıl geçirdiklerini anlatarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. ARAT, "Fakültemizin öncelikli amacı iyi bir eğitim öğretim vermek. Biz normalde uygulamalı bir eğitim veriyoruz. Ziraat Fakültesinin tüm bölümleri uygulamalı. Normal şartlarda teorik derslerin yanında laboratuvarlarda, tarlada, bağda, bahçede öğrencilerimize uygulamaları yaptırıyoruz veya onları teknik gezilere götürüyoruz. Hatta Gıda Mühendisliği bölümümüz 7+1 intörn eğitim alıyor; yani yarım sömestr anlaşmalı olduğumuz özel sektör kuruluşlarında çalışarak, uygulamalar yaparak eğitimlerini alıyorlar. Kovid başlayınca öğrencilerimizi birden evlerine göndermek zorunda kaldık. İntörn öğrencilerimizi de gıda sektörü bu dönemde kapanmadığı halde geri çağırmak zorunda kaldık. Çünkü sağlık her şeyden önemli ve risk almamak lazım. Bu arada hemen online eğitim süreci başladı. Rektörlüğümüz bunu çok iyi başardı. Bir uyum süreci geçirdik tabii ki. Eğitim materyallerimizin adaptasyonu bu uyum sürecinde gerçekleşti. Çünkü her dersin materyali uzaktan eğitime uygun değildi. Ama Hocalarımız bunu uygun hale getirdi. Bütün derslerimizi online olarak verdik ve bu süreci başarıyla atlattık" dedi

Prof. Dr. Sezen ARAT şöyle devam etti: "Tabii Ziraat Fakültesinin faaliyetleri eğitim öğretimle sınırlı değil; bölgenin tarımına katkı sunuluyor ve bunu bu dönemde durdurmadık. Tekirdağ, topraklarının %64'ü tarım arazisi olan bir yer. Türkiye içerisinde başka böyle bir yer yok. Dolayısıyla tarım hem ülkemiz, hem de bölgemiz için çok değerli. Küresel iklim değişikliği, don ve kuraklık dolayısıyla tarımda da birtakım hastalıklar görülebiliyor. Hocalarımız pandemi sürecinde de çiftçilerimize yardımcı olmak için bunları hep takip etti. Tarla Bitkileri Bölümümüzün geliştirdiği 10 tane tescilli tohumumuz var, bu çalışmalar da devam etti. Öğrenciler de katılıyordu bu uygulamalarda ama öğrenciler pandemide katılamayınca Hocalarımız tek başlarına yürüttüler bu uygulamaları. Yine, çiftçilik yapmak isteyen kişilere yönelik tıbbi aromatik bitkiler, bağcılık, seracılık konuları gibi konularda Fakültemizin Belediyelerle ortak eğitim programları vardı; Silivri ve Büyükçekmece'de örneğin. Hocalarımız eğitmenlik hizmeti veriyordu ve bu kurslar başlamıştı. Bu süreçte onları da online yapmaya başladık"

Dekan ARAT, "Lisans öğrencilerimiz ile Kovid sürecinde yüz yüze ders yapamadık ama Yüksek Lisans öğrencilerimiz maske-mesafe-hijyen gibi pandemi kurallarına uygun olarak derslerine devam ettiler. Tezleri devam ediyor çünkü. Kısım kısım aldık onları. Laboratuvarlarda uygulamalarını bu şekilde yapabildiler" dedi.

Prof. Dr. Sezen ARAT ayrıca, "Bu salgın süreci tarımın aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir ülke için ne kadar stratejik olduğunu gösterdi. Pandemi süreci ilk başladığında herkes marketlere hücum etti ve rafları boşalttı. Herkes gıdayı stok yapmaya çalıştı. Çünkü gıda stratejik bir şey" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sezen ARAT doktora, yüksek lisans programları ile Fakülteyi tanıtarak konuşmasına devam etti ve "Bizim 9 tane bölümümüz var, lisans olarak 3 çeşit diploma veriyoruz. 7 bölümümüz Ziraat Mühendisi olarak mezun veriyor, Biyosistem Mühendisliği daha çok tarım makinaları üzerine eğitim veriyor. Bir de Gıda Mühendisliği Bölümümüz var. Bu bölümlerimizin hepsinin altyapıları kendi çapında çok güçlü. Bütün Ziraat Fakülteleri bu kadar altyapıya sahip değil. Fakültemiz 39 yıllık bir fakülte. Akademik kadromuz çok güçlü. 50 tane modern cihazlarla donatılı laboratuvarımız var. Tüm bölümlerimiz bakanlık veya TÜBİTAK projeleri gibi projelerle çalışıyor. Bu nedenle bölümlerimizin alt yapıları da sürekli yenileniyor. Köseilyas Köyü'nde bir çiftliğimiz var. Naip'te ZiraatBiyotek biyoteknoloji tesisimizde laboratuvarlarımız, dersliklerimiz ve seralarımız var" dedi.

Mezunlar için kariyer olanaklarından da bahseden Prof. Dr. Sezen ARAT, "Öğrencilerimiz web sayfalarımızdan neler yaptığımızı incelesinler. Öğrencilerimizin bölümlerimizi seçerken doğayı da sevmeleri lazım; çünkü tarım toprakla yapılır, çiftlikte hayvanla yapılır" diyerek severek yapmak isteyenlere Ziraat Fakültesi Bölümlerini tavsiye etti. Her yıl yapılan, ancak bu sene ilk defa online olarak gerçekleştirilen "Biyoteknoloji Günleri" gibi etkinliklerinden de bahseden Dekan ARAT, staj olanaklarından da bahsetti. Yabancı dil, özellikle İngilizce bilmenin gerekliliğini de anlatan Prof. Dr. Sezen ARAT, "Akıllı tarım, dijital teknolojiler, biyoteknoloji gibi hususlar hep yabancı dil ihtiyacı olan alanlar. Çünkü tüm kaynaklar yabancı dilde. Yeni nesil Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Biyosistem Mühendisi olmak istiyorlarsa öğrencilerimiz, bunları bilmek zorunda" dedi. "Ziraat Fakültesi Bölümlerini akredite etmeye çalışıyoruz" da diyen Prof. Dr. Sezen ARAT, "Önümüzdeki sene bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Son olarak Prof. Dr. Sezen ARAT, "İyi yetişmiş, son teknolojilerle eğitim almış Ziraat Mühendislerine günümüzde ve her zaman ihtiyaç var. Bu mesleğin önü açık ve hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Çünkü en az sağlık kadar önemli. Öğrenciler, iyi düşünerek ve iyi inceleyerek bölüm tercihlerini yapsınlar ama muhakkak bizi tercih etsinler" dedi.