Nkü ile Afad Arasında Protokol İmzalandı 03-03-2021 - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında afet farkındalık eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Valiliği makamında gerçekleşen imza töreninde Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep EROL protokole imza koydular.

İmzalanan protokol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile AFAD arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesini belirliyor.

Protokol kapsamında AFAD, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleri koordine ederek afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleyecek. Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyalin tasarım ve içeriğini hazırlayarak dijital ortamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile paylaşacak. Ayrıca afet riski azaltma konusunda farkındalık oluşturma amaçlı toplantılar düzenleyecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ise bağlı birimleri aracılığıyla AFAD'ın afet farkındalığı kapsamında kamuoyuna yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda destek sağlayacak. AFAD tarafından hazırlanan basılı, dijital, görsel ve işitsel materyallerin hizmet binalarında görünür bir şekilde bulunmasını sağlayacak. AFAD tarafından verilecek afet farkındalık eğitimi sonrasında afet risklerini azaltabilmek için tehlikelerin tespitinde ve risklerin azaltılmasında rol üstlenerek akademisyenlerin tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla çalışmalara katılmasını temin edecek ve AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgilendirilmesini sağlayacak.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tekirdağlılar olarak kritik bir fay hattına komşuyuz ve deprem tehlikesini çok yakından hissediyoruz. Bilindiği gibi, AFAD tarafından ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. İmzaladığımız protokol ile Üniversitemizdeki akademisyenlerin ve öğrencilerimizin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca protokol, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine ilişkin işbirliği ve koordinasyonun usul ve esaslarını da şekillendiriyor" şeklinde konuştu.