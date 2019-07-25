Son Dakika Haberleri: NKÜ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasından iş birliği
Son Dakika Güncel Haber

NKÜ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasından iş birliği

1 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi arasında konservatuvar eğitiminde iş birliği protokolü imzalandı.

NKÜ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasından iş birliği, System.String[]
Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi arasında konservatuvar eğitiminde iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörülük toplantı salonunda düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları ve rektör yardımcıları katıldı.
İmzalanan protokole göre Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvar biriminde verilen müzik eğitimi başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen alanlarda planlı çalışmalar yürüterek, eğitim hizmetlerinin niteliği arttırılacak.
Yapılan protokolle birlikte yerel eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında taraflar birbirlerine destek verecek.
Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı torunu Boris Johnson, İngiltere'de Maliye Bakanlığını bir Müslümana teslim etti Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NKÜ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasından iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]