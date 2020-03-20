NKÜ ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar arasında protokol - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan protokole imza attı.

Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi, işbirliği protokolü kapsamında, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin projelerine destek vererek akademik çalışmalarla katkı sağlayacak.

İmza törenine Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal da katıldı.