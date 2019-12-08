NKÜ ile Vakıfbank arasında iş birliği
6 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında üniversite personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerin "Bankomat-724" sistemi üzerin yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında üniversite personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerin "Bankomat-724" sistemi üzerin yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.
Protokolün imza töreni üniversitede Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bülent Eker, ve Türkiye Vakıflar Bankası Trakya Bölge Müdürü İbrahim Çınar'ın katılımıyla yapıldı.
Protokol kapsamında üniversite personelleri işlemlerini "Bankomat-724" sistemi üzerinden yapacak.
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