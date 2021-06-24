NKÜ öğretim üyelerinin hazırladığı "Tekirdağ Coğrafya Atlası" Rektör Şahin'e takdim edildi - Son Dakika

Türkiye coğrafyası kapsamında "İl atlası" türünde hazırlanmış ilk eser olan "Tekirdağ Coğrafya Atlası" Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e takdim edildi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin ve Öğretim Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan atlas, Tekirdağ'daki doğal ve beşeri sistemleri kapsayan çeşitli tematik konulara ait birbirinden faklı analiz ve görselleştirme teknikleriyle hazırlanmış 213 farklı haritadan oluşuyor.

Özşahin, ziyarette yaptığı konuşmada, atlas içeriğindeki haritalar, farklı kaynaklardan toplanan mekansal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak yeniden üretilmesi, birleştirilmesi ve analiz edilmesiyle zenginleştirildiğini söyledi.

Atlasta işlenen bütün veriler, kullanım ve öğreticilik meziyetinin artırılmasına yönelik olarak etkileyici bir biçimde atlasta gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Özşahin, yediden yetmişe toplumun her kesiminden okuyucu ve kullanıcı için görsel bilgiler sunan bir haritalar kitabı elde ettiklerini dile getirdi.

Rektör Şahin de atlası oluşturanları tebrik ederek, "Tekirdağ'ımızın coğrafi güzellikleri ve özellikleri aslında herkes tarafından yerinde görülmeli. Ancak bu akademik çalışmanın Tekirdağlı olan ve olmayan herkes için fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.