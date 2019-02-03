Son Dakika Haberleri: Nkü Rektörü Prof. Dr. Şahin'e Ziyaretler

Nkü Rektörü Prof. Dr. Şahin'e Ziyaretler

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, lise arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Nkü Rektörü Prof. Dr. Şahin'e Ziyaretler, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, lise arkadaşlarıyla bir araya geldi.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük görevine yeni atanan Şahin'i 1989 yılında mezun olduğu Tekirdağ Teknik Lisesi'nden sınıf arkadaşları makamında ziyaret etti.

Rektör Şahin, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek arkadaşlarına teşekkür etti.

Tecer'den ziyaret

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de,Rektör Şahin'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Dekan Prof. Dr. Tecer, Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Şahin ise mühendislik fakültelerinin üniversitelerde birçok konuda öncü olduğunu belirterek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'ni bölgenin ihtiyaçlarına yönelik mezunlar yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Rektör, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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