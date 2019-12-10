Son Dakika Haberleri: NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şahin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.

Şahin, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]