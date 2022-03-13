NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi - Son Dakika
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NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi

13.03.2022 12:22
NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Harun Göçerler, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e, İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisini armağan etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Harun Göçerler, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e, İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisini armağan etti.

Göçerler, ziyaret ettiği Şahin'e, Doç. Dr. Günil Özlem Ayaydın Cebe tarafından, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının metin içindeki duygu ve anlam bütünlüğü de dikkate alınarak 11 yıl süren çeviri çalışmasını takdim etti.

Söz konusu çalışmanın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yabancı dile çevrilmiş şeklinin resmi makamlarca tanınmış ilk çevirisi olması dolayısıyla önem taşıdığı belirtildi.

Görüşmede Göçerler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kalite ve akreditasyon süreçlerinde geldiği son durumu Rektör Şahin ile paylaştı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İstiklal Marşı, İngilizce, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi - Son Dakika


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