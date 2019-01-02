Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret
46 dakika önce
Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi
(TÜ) Havsa
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç ve Edirne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in üniversite çalışmaları ve hedefleri hakkında Hatipler ve Şahin'e bilgiler verdi.
Görüş alışverişinin yaşandığı ziyarette Şahin, "Birlikte uyum içinde çalışarak öğrencilerimize, halkımıza, bölgemize; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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