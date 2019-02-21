Son Dakika Haberleri: Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

18 dakika önce

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Demirayak'a bilgiler verdiği ve çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, Demirayak'ın da Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Altan Demirayak, Muratlı, Güncel
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