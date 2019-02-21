Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Demirayak'a bilgiler verdiği ve çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.



Açıklamada, Demirayak'ın da Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik ettiği kaydedildi.

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