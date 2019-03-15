Son Dakika Haberleri: Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

2 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Çelik, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Çelik, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Çelik, ziyarette Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ile yapılan iki yıllık çalışma sonunda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kırmızı frenk üzümü genotipinin "çeliks" ismiyle tescil edilmesi hakkında Rektör Şahin'e bilgi verdi.

Rektör Şahin de kırmızı frenk üzümü genotipinin çeliks ismi ile tescil edilmiş olmasından dolayı Çelik'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:26 Kaynak: AA

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