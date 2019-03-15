Nkü Rektörü Şahin'e Ziyaret

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Çelik, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Çelik, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.



Çelik, ziyarette Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ile yapılan iki yıllık çalışma sonunda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kırmızı frenk üzümü genotipinin "çeliks" ismiyle tescil edilmesi hakkında Rektör Şahin'e bilgi verdi.



Rektör Şahin de kırmızı frenk üzümü genotipinin çeliks ismi ile tescil edilmiş olmasından dolayı Çelik'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İki Televizyon Kanalı Satılıyor

İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, İktidar Ortağına Yok

Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti

Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Başladı